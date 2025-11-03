Μετά από μήνες νοσηλείας και ψυχικής ανάρρωσης, η 40χρονη Agnes που ξυλοκοπήθηκε άγρια στο Κορωπί από τον σύντροφό της στάθηκε ξανά όρθια και σήμερα πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Ανηλίκων για να ζητήσει την επιμέλεια των δύο παιδιών της.

Η γυναίκα που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον 50χρονο σύντροφό της και πάλεψε για τη ζωή της, δηλώνει αποφασισμένη να αφήσει πίσω της τον τρόμο.

«Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου, που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», δήλωσε συγκινημένη.

Ο δικηγόρος της αποκάλυψε ότι ακόμη και το μικρότερο παιδί θυμάται τη βία που εκτυλίχθηκε μπροστά του: «Ο μεγάλος της ο γιος, τώρα μιλάμε για ένα παιδί τριών ετών και 10 μηνών, της έχει πει ότι ήταν ο μπαμπάς που σε χτύπησε και τον πιστεύει. Το θέμα είναι ότι η ίδια δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο να θυμάται το γεγονός των χτυπημάτων».

Ο πατέρας της 40χρονης περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια τον φόβο που εξακολουθεί να νιώθει για το παιδί του: «Είναι ένα τρομερό έγκλημα εναντίον της κόρης μου. Η ζωή της βρέθηκε σε κίνδυνο, και η ζωή των παιδιών της. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να προστατευθούν από τον άνθρωπο που προσπάθησε να τη σκοτώσει».

Την ώρα του ξυλοδαρμού, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο αγοράκια της οικογένειας – ηλικίας τεσσάρων και τρεισήμισι ετών. Η Agnes μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και νοσηλεύθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ επί οκτώ ημέρες.

Ο 50χρονος έχει ήδη προφυλακιστεί, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματική βλάβη σε ανήλικους, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί του.

Ο πατέρας της γυναίκας δηλώνει ότι εκείνη αρχίζει να θυμάται αποσπασματικά τη φρίκη που έζησε:

«Αρχίζει να θυμάται τι συνέβη και το πράγμα που επιθυμεί περισσότερο είναι να προστατευθεί από τον κακοποιητή. Ο θύτης δεν έχει δικαίωμα να έρθει κοντά σε αυτήν και τα παιδιά της».