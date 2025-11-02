Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκονται οι δύο τραυματίες από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, οι οποίοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν το απόγευμα της Κυριακής στο νοσοκομείο, όπου άσκησαν σε βάρος τους ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας τους παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 27 ετών, είναι αδέλφια – με τον έναν να φέρεται ως ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου είχε σημειωθεί στο παρελθόν έκρηξη δυναμίτιδας – και κατάγονται από τα Βορίζια.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις σφαίρες από δύο διαφορετικά όπλα. Οι βολίδες που βρέθηκαν στο σώμα του προέρχονταν από πυροβόλα διαφορετικών διαμετρημάτων, ενώ έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, στον ώμο, στη θωρακική χώρα και στον κόκκυγα. Η κηδεία του, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για σήμερα, θα τελεστεί τελικά τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 39χρονου έχει ζητήσει να παραλάβει τη σορό του για να τον αποχαιρετήσει στο σπίτι του, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο. Παράλληλα, στα Χανιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κηδεία της 56χρονης γυναίκας, που επίσης έχασε τη ζωή της στο μακελειό.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στα Βορίζια και τα γύρω χωριά, «χτενίζοντας» κυριολεκτικά την περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις.