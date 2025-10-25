Άγρια επίθεση από πέντε άτομα δέχτηκε κομμωτής στον Ωρωπό, με τους δράστες να τον χτυπούν με σφυριά στο κεφάλι.

Πιο αναλυτικά, η επίθεση έγινε σε κομμωτήριο στη Σκάλα Ωρωπού, με θύμα έναν 30χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες, πέντε άτομα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπήκαν γύρω στις τρείς το μεσημέρι του Σαββάτου στο κατάστημα, στην οδό Μαρμαρά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη με σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα.

Τον τραυμάτισαν σοβαρά στο κεφάλι και το σώμα. Το θύμα της επίθεσης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Η Ασφάλεια προσπαθεί να εντοπίσει ίχνη των δραστών που διέφυγαν και να ρίξει φως στα κίνητρά τους.