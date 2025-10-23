Αδυναμία σε πολυτελή αυτοκίνητα φαίνεται πως είχαν δύο 22χρονοι στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι κατηγορούνται για 57 διαρρήξεις οχημάτων, από τα οποία αφαιρούσαν όχι μόνο μετρητά και τιμαλφή, αλλά και εξαρτήματα με υψηλή μεταπωλητική αξία.

Όλες οι διαρρήξεις έγιναν σε περιοχές της Καλαμαριάς, κατά το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Μάιο του 2023, με τα συνολικά κέρδη τους να ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρχών.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν σε εκτέλεση ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους για το αδίκημα των διακεκριμένων κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα. Όπως έγινε γνωστό, στην υπόθεση εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο, το οποίο φέρεται ως συνεργός των συλληφθέντων.

Οι δράστες στόχευαν σε συγκεκριμένες μάρκες πολυτελών αυτοκινήτων, και με διαρρηκτικά εργαλεία τα «άνοιγαν» αφαιρώντας ό,τι πολύτιμο έβρισκαν. Επιπλέον, με χρήση εξοπλισμού αφαιρούσαν εξαρτήματα με σκοπό να τα πωλήσουν μεμονωμένα.

Την έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης τους διεξήγαγαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.