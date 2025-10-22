Δικογραφία σε βάρος ενός 52χρονου για κατάχρηση ανηλίκων σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, από τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ο 52χρονος, μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με 9χρονο μηνύματα, συνομιλίες και πραγματοποιώντας βιντεοκλήσεις τον προέτρεπε να του στείλει απρεπείς φωτογραφίες (μόνο με το εσώρουχο). Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε έρευνα στο σπίτι του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις με την οικογένεια του ανήλικου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.