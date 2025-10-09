Συνελήφθη τα ξημερώματα στην πλατεία Μοναστηρακίου ένας 54χρονος, που είχε στην κατοχή του ένα τσεκούρι μήκους ενός μέτρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα ένας οδηγός λεωφορείου ενημέρωσε αστυνομικούς, που βρίσκονταν στην πλατεία Μοναστηρακίου, πως ο 54χρονος παρενοχλούσε τους άλλους επιβάτες, που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον 54χρονο και σε έλεγχο που του έκαναν βρήκαν μέσα στην τσάντα του το τσεκούρι. Ο άνδρας προσήχθη στο Α.Τ. Ομονοίας, όπου και συνελήφθη.