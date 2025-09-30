«Δεν είναι ποινικό αδίκημα αν πάρει κάποιος σβάρνα δέκα αυτοκίνητα και γκρεμίσει έναν τοίχο», αναφέρει ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου, αναφερόμενος στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης και εξήγησε ποιος είναι ο λόγος που ο γνωστός ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος στην εκπομπή LiveNews, ο γνωστός ηθοποιός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο γιατί έφυγε από το σημείο του ατυχήματος και δεν στάθμευσε επιτόπου.

«Δεν είναι ποινικό αδίκημα αν πάρει κάποιος σβάρνα δέκα αυτοκίνητα και γκρεμίσει έναν τοίχο. Θεωρείται ένα τροχαίο συμβάν, αλλά πότε πηγαίνει κανείς στο αυτόφωρο, πότε ασκείται ποινική δίωξη; Το άρθρο 47 με την τροποποίηση του ΚΟΚ δίνει στον πολίτη κάποιες υποχρεώσεις όταν εμπλακεί σε ένα τροχαίο συμβάν, σε ένα ατύχημα που πρέπει να τις εκτελέσει και αν δεν τις εκτελέσει μια από αυτές πλέον είναι διωκόμενος.

Η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σταθμεύσουμε αυτοστιγμεί. Να διασφαλίσουμε την κυκλοφορία και να επικοινωνήσουμε αμέσως με τις Αρχές. Ακούγεται λανθασμένα κατά την άποψή μου ότι έχει περιθώριο ο υπαίτιος 24 ώρες να δηλώσει το ατύχημα. Αυτό είναι ανακριβές. Ο νόμος δίνει 24 να αναζητήσει μέσω της Αστυνομίας και να παραδώσει τα στοιχεία του στον ζημιωθέντα.

Ο κύριος Μπισμπίκης οδηγήθηκε στο αυτόφωρο επειδή δεν στάθμευσε στο σημείο και επειδή δεν κάλεσε την αστυνομία».