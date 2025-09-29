Νέο κρούσμα βίας και ακραίας συμπεριφοράς ανηλίκου καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/09) στο Ίλιον, με θύμα έναν οδηγό λεωφορείου του ΟΑΣΑ. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 18:30, μέσα στο λεωφορείο της γραμμής 719 (Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσης).

Η ένταση ξεκίνησε όταν το λεωφορείο είχε ήδη ξεκινήσει να απομακρύνεται από τη στάση. Ένας 16χρονος ς έτρεχε πίσω από το όχημα και, σε μία προσπάθεια να το προλάβει, πέταξε ένα ζευγάρι παντόφλες προς το μέρος του.

Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος τον θόρυβο, σταμάτησε για να ελέγξει τι συνέβαινε. Ακολούθησε παρατήρηση προς τον νεαρό, κάτι που πυροδότησε μία έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε άμεσα σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο νεαρός φέρεται να απείλησε αρχικά τον οδηγό λέγοντας τη φράση «μη σου δώσω καμιά μπουνιά», κάτι που αμέσως μετά έκανε πράξη. Ο ανήλικος γρονθοκόπησε τον οδηγό, προκαλώντας του σοβαρές σωματικές βλάβες: του έσπασε ένα δόντι και τα γυαλιά που φορούσε.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο οδηγός κλείδωσε αμέσως όλες τις πόρτες του λεωφορείου και κάλεσε την Άμεση Δράση. Τόσο ο οδηγός όσο και ο 16χρονος οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου, όπου υπέβαλαν αμοιβαίες μηνύσεις.