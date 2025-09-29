Μια ληστεία βγαλμένη από ταινία δράσης πραγματοποίησαν δύο άγνωστοι το βράδυ της Κυριακής στα Κολύμπια, βάζοντας στο στόχαστρο τους κοσμηματοπωλείο της περιοχής από το οποίο απόσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας dimokratiki.gr, λίγο μετά τις 20:30 χθες το βράδυ, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βγήκε για λίγα λεπτά στο πίσω μέρος του χώρου, όταν ξαφνικά του επιτέθηκαν δύο άνδρες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες από καουτσούκ.

Ο ένας φαίνεται πως τον ακινητοποίησε και τον χτύπησε, ενώ ο δεύτερος μπήκε στο κοσμηματοπωλείο και άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη λεία να αγγίζει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Η Ασφάλεια Ρόδου έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες και συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη των ληστών.