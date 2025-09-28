Για απάτη συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας ημεδαπός άνδρας σε περιοχή της Χαλκιδικής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας τηλεφωνίας και ισχυρίστηκε ότι έχει συνεννοηθεί με τον γιο της να παραδώσει σε άτομο που θα ερχόταν σπίτι της όσα χρήματα και κοσμήματα έχει στην κατοχή της.

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν να αποσπάσουν από την ηλικιωμένη γυναίκα το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται με σκοπό την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, καθώς και τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.