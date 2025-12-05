Κλειστή είναι από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 5/12 η εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου στα διόδια της Ελευσίνας στο ρεύμα προς Κόρινθο εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Το οδόστρωμα έχει γεμίσει με φερτά υλικά που καθιστούσαν ανέφικτη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας: