Με ακόμα πιο καθαρή ματιά αποκωδικοποίησαν στο Μέγαρο Μαξίμου τα όσα είδαν στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα όσα άκουσαν από τον ίδιο.

Αυτό κατ’ αρχήν που σημειώνουν είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν άλλαξε σε σχέση με δύο χρόνια πριν και μάλιστα περιγράφουν το σκηνικό στο Παλλάς ως ένα reunion που προσπάθησε να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές – κάποιους εκ των οποίων μάλιστα τους έβαλε στον εξώστη.

Καμία αυτοκριτική, καμία συγγνώμη όπως άλλωστε και στο βιβλίο του και κανένα rebranding.

«Οι ταμπέλες προοδευτικών και συντηρητικών ανήκουν στο παρελθόν»

Λένε μάλιστα ότι θεωρούν όλα όσα έγιναν και ειπώθηκαν παρωχημένα, καθώς ακούστηκαν τα ίδια συνθήματα, τα ίδια μηνύματα και τέθηκαν οι ίδιες διαχωριστικές γραμμές.

«Οι ταμπέλες προοδευτικών και συντηρητικών ανήκουν στο παρελθόν», λένε χαρακτηριστικά και σημειώνουν: «ο κόσμος θέλει μια κυβέρνηση, έναν συγκροτημένο πολιτικό χώρο ο οποίος θα μπορεί να λύνει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να βελτιώνει τη ζωή του. Τίποτα από αυτά δεν ακούστηκαν από τον κ. Τσίπρα».

Για τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Τις θεωρούν κατάλοιπα του παρελθόντος και στέλνουν το μήνυμα στους πολίτες ότι «τόσο ο κόσμος που ανήκει σε έναν άλλον πολιτικό χώρο όσο και ο κόσμος που μπορεί να ανήκει στο δικό μας ιδεολογικό χώρο περιμένει αποτελέσματα και συγκεκριμένες προτάσεις».

Ενδιαφέρον είχε όμως και η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος κάλεσε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, να πάρει πλέον σαφή θέση: θεωρεί τον κ. Τσίπρα εν δυνάμει συνομιλητή του;

Μιλούν επίσης με δεδομένα του πρόσφατου παρελθόντος. Υπενθυμίζουν ότι οι πολίτες έκριναν ξανά και ξανά τον κ. Τσίπρα και τον κατέταξαν εκεί που τον κατέταξαν και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αντιπολίτευσης. Όταν αποχώρησε από την ηγεσία του κόμματός του έλαβε 17%.

Τέλος, δεν αφήνουν ασχολίαστη την πρόταση που επανέλαβε ο πρώην πρωθυπουργός για τον «πατριωτικό φόρο». Όπως λένε, οι ίδιοι πιστεύουν ότι πατριωτικές είναι μόνο οι φοροελαφρύνσεις και οι καταργήσεις φόρων όπως οι 85 άμεσοι και έμμεσοι φόροι επί των ημερών τους. Και θυμίζουν ότι οι μόνοι φόροι που μείωσε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός ήταν για τα καζίνο και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.