Πολλές ερωτήσεις για τη χθεσινή εκδήλωση και ομιλία του Αλέξη Τσίπρα δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς αν φοβούνται τον κ. Τσίπρα είπε: «Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αν φοβόμαστε ή όχι. Κανένας δεν φοβάται κανέναν. Οι πολίτες θα μας κρίνουν. Δε νομίζω ότι γίναμε σοφότεροι. Δεν είδα κανένα rebranding, σας αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων ήταν. Όταν μετά από χρόνια μαζευόμαστε παλιοί συμφοιτητές κάνουμε και αυτοκριτική. Reunion που μαζεύονται και προσπάθησαν να κάνουν με τα ίδια πρόσωπα και πρωταγωνιστές που κάποιους έβαλε στον εξώστη ότι θα τα κάνει όλα καλά δεν έχει νόημα. Η συζήτηση είναι παρωχημένη. Δήθεν κάποιοι είναι προοδευτικοί και το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ο κόσμος πάει μπροστά και επειδή μιλάμε για τον κ. Τσίπρα και μιλάει για καταλήψεις να πω ότι η κατάληψη στο ΑΠΘ έγινε βιβλιοθήκη».

Ερωτηθείς αν έχει περιθώρια ο κ. Τσίπρας για ενωμένη κεντροαριστερά είπε: «Δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο. Θεωρώ ότι οι ταμπέλες και οι διαχωριστικές γραμμές ανήκουν στο παρελθόν και τις πήρε μαζί της η υπερδεκαετής κρίση. Ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα και προτάσεις. Εγώ εύκολα λόγια άκουσα και καμία αυτοκριτική. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει μια σαφή θέση. Κάποια στελέχη του θεωρούν εν δυνάμει συνομιλητή τον κ. Τσίπρα».

Επίσης όταν ρωτήθηκε αν στην κυβέρνηση υποτιμούν τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε: «Δεν είναι θέμα υποτίμησης ούτε και υποτίμησης. Η πολιτική είναι προτάσεις και εναλλακτικές. Δεν φοβόμαστε τον αντίπαλο και κανείς δεν φοβάται εμάς. Δυο χρόνια μετά επέστρεψε με τους ίδιους ανθρώπους και συνομιλητές. Μέχρι τώρα λέει ακριβώς τα ίδια. Είδατε εσείς κανένα νέο πρόσωπο; Θα μπορούσε πολύ απλά να συγκαλέσει μια κοινή συνεδρίαση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία».

Και για τα περί πατριωτικής εισφοράς που είπε ο κ. Τσίπρας είπε: «Πατριωτικές είναι μόνο οι φοροελαφρύνσεις και οι καταργήσεις φόρων. Αυτή είναι η άβυσσος που μας χωρίζει με τον κ. Τσίπρα και τους συντρόφους του. Οι μόνοι φόροι που μείωσε ως πρωθυπουργός ήταν για τα καζίνο και τις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Δεν θα τρελαθούμε».