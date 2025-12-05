Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για να αντιμετωπίσει και σήμερα. Παρασκευή 5/12 το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει όλη τη χώρα και την Αττική.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της κακοκαιρίας αλλά και για τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν ληφθεί έτσι ώστε να μην υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες αλλά κυρίως να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό το λόγο έχει ζητηθεί από χθες από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ελήφθη και η απόφαση να μην λειτουργήσουν τα σχολεία.

Όπως όμως σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη, έχοντας την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης από την εποχή της πανδημίας, τα μαθήματα δεν θα χαθούν, ενώ έχει γίνει και η σύσταση για τηλεργασία όπου υπάρχει η δυνατότητα.

Και στους αγρότες στραμμένο το βλέμμα της κυβέρνησης

Παράλληλα το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένο και στις αγροτικές κινητοποιήσεις με τα μπλόκα να αυξάνονται και τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να δηλώνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω.

Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι η διάθεση συνεννόησης υπάρχει και αναμένουν ανταπόκριση.

Δηλώνουν έτοιμοι να δουν με σοβαρότητα και ρεαλισμό ποια ζητήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν αλλά και ποια είναι τα περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση.

Από την άλλη επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο ότι οι κινητοποιήσεις είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες αλλά στο πλαίσιο το οποίο προβλέπει κάθε φορά ο νόμος.

«Όταν η όποια κινητοποίηση μπαίνει στη σφαίρα της ελευθερίας του υπόλοιπου κομματιού της κοινωνίας που είναι και η συντριπτική πλειονότητα, τότε εκεί υπάρχει ζήτημα και το Κράτος οφείλει να εφαρμόζει τον νόμο», λένε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να μην φτάσουμε με μπλόκα στις γιορτές, στην κυβέρνηση εξετάζουν τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει έτσι ώστε αν χρειαστεί να ικανοποιηθούν αιτήματα των αγροτών πέρα από το θέμα των επιδοτήσεων.

Σενάρια κάνουν λόγο για μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνική αυτή ομάδα.

Πάντως υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση είναι από τις λίγες που και συζητά και έχει ικανοποιήσει πολλά αιτήματα των αγροτών καθώς και έχει βρει λύση για δέκα χρόνια για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα αλλά και για έναν μόνιμο μηχανισμό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο.

Και επίσης έχει μειώσει τους φόρους και για τους αγρότες και τον φόρο εισοδήματος, παραπάνω από το μισό, μείωσε τον ΦΠΑ ικανοποιώντας πολύ σημαντικά αιτήματα των αγροτών σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα, ζωοτροφές.

Ωστόσο, υπογραμμίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού ότι δεν θα λάβουν ποτέ μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν από χρήματα που δεν υπάρχουν.