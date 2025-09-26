Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ρόδου -και όχι μόνο- από μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, μια 24χρονη υπήκοος Νορβηγίας κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 25χρονο Βρετανό τουρίστα, σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο «Bar Street» της οδού Ορφανίδου.

Η νεαρή τουρίστρια βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της και το βράδυ διασκέδαζε σε μπαρ της περιοχής. Εκεί γνώρισε τον κατηγορούμενο, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια την απομάκρυνε από τον κόσμο με το πρόσχημα της συζήτησης και την οδήγησε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου, όπως καταγγέλλει, τη βίασε. Η 24χρονη κατόρθωσε να διαφύγει και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, σύμφωνα με την dimokratiki.

Οι Αρχές της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κινήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου. Σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση θεωρούνται η λεπτομερής κατάθεση της παθούσας και τα προσωπικά αντικείμενα που παρέδωσε για εργαστηριακές εξετάσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με έρευνες σε κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, ώστε να διασταυρωθούν τα γεγονότα και να συμπληρωθεί η δικογραφία.