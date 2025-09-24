Ξεκίνησε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για να διακοπεί για τις 22 Οκτωβρίου η δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση τέσσερις ιδιώτες, επιχειρηματίες οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος τα οποία αφορούν την παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών και σύμφωνα με την κατηγορία τελέστηκαν την περίοδο 2020–2021, καθώς τα υπόλοιπα σκέλη της δικογραφίας έχουν μπει στο αρχείο. Οι κατηγορούμενοι φέρονται ως νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάθεση του κακόβουλου λογισμικού.

Το δικαστήριο διέκοψε μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων που αφορούσε έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία, όπως ενημέρωσε, δεν είχε λάβει γνώση, επειδή δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία. Ο πρόεδρος απάντησε πως οι επίμαχοι κωδικοί είναι διαθέσιμοι και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση και προχώρησε στη διακοπή της δίκης.

Στη διαδικασία, η οποία αναμένεται πολυήμερη καθώς μόνο οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 50, θα δώσουν το «παρών» οι βασικοί μηνυτές όπως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, και ο δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης.

Μάλιστα, μετά τη διακοπή της δίκης η οποία είχε αναβληθεί τον περασμένο Μάιο προκειμένου να μεταφραστούν έγγραφα της δικογραφίας, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης σε δηλώσεις του ανέφερε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, από την πλευρά του, σημείωσε πως τη συγκεκριμένη υπόθεση στοιχειώνει η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης καθώς και ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.