Επίθεση από ομάδα νεαρών που τον ξυλοκόπησαν δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης 16/9 ένας 15χρονος στο Παγκράτι. Το αγόρι καθόταν με την παρέα του σε παγκάκι και μία παρέα ανηλίκων τους προσέγγισε λέγοντάς του ότι φοράει ωραία μπλούζα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Μεσολογγίου.

Η ομάδα των νεαρών επιτέθηκε με γροθιές και μπουνιές στον 15χρονο για να του πάρει την μπλούζα, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο οδόστρωμα από τα χτυπήματα.

Μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο κάλεσε την αστυνομία, με τους ανήλικους να τρέπονται σε φυγή.

Μάλιστα, πριν φύγουν, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Παρασκευής 19/9, ξήλωσαν ένα κάγκελο και επιχείρησαν να το πετάξουν στον 15χρονο.

Οι Αρχές αναζητούν τους δράστες, ενώ εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό για να εντοπίσουν τα ίχνη τους.