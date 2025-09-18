Ο διευθυντής των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος, βρέθηκε χθες αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη εμπειρία, καθώς έπεσε θύμα ληστείας ενώ κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο για να παραστεί σε επαγγελματικό συνέδριο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, που αποκλειστικά παραχώρησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom, άγνωστοι απέσπασαν το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε χρήματα, ταυτότητα, κάρτες και διπλώματα, γεγονός που τον εμπόδισε να συνεχίσει το ταξίδι του ή να επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο κ. Δημητρόπουλος εξήγησε ότι μπήκε στο μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων. Όπως περιέγραψε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά». Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

Αδυνατώντας να συνεχίσει το ταξίδι ή να επιστρέψει στον Πύργο, ανέφερε πως «άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω». Χάρη στη βοήθεια των επιβατών, συγκέντρωσε 23 ευρώ, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει στην πόλη του.

Λίγο αργότερα, το πορτοφόλι του εντοπίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, ωστόσο ήταν πλέον άδειο από χρήματα. Οι κάρτες είχαν ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.

Αυτή η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πολίτες σε πολυσύχναστους χώρους και υπογραμμίζει τη σημασία της προσοχής σε προσωπικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια μετακινήσεων.