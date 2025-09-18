Για τις 23 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη στο Αυτόφωρο του 32χρονου, ο οποίος γεννήθηκε στη Συρία, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, και φέρεται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες στο Αιγάλεω.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος το μεσημέρι θα περάσει το κατώφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για υποθέσεις εμπρησμού, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Η δίκη του ωστόσο αναβλήθηκε, προκειμένου οι τρεις γυναίκες που τον κατήγγειλαν ότι τους επιτέθηκε να κληθούν για να καταθέσουν.

Ο κατηγορούμενος, πάντως, όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο με τη βοήθεια διερμηνέα, είπε πως αποδέχεται την κατηγορία.

«Ξέρει γιατί κατηγορείται; Το παραδέχεται;» ρώτησε η πρόεδρος, με τον κατηγορούμενο να λέει πως παραδέχεται ότι προσέγγισε τις γυναίκες. «Δυο φορές και την τρίτη φορά τον έπιασαν».