Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης 18/9 ο 32χρονος που συνελήφθη για την παρενόχληση δύο ανήλικων κοριτσιών και μίας ενήλικης γυναίκας στο Αιγάλεω και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος του άνδρα που δηλώνει μέλος του ISIS και έχει κατηγορηθεί για τη φωτιά στον Υμηττό έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, οι αρχές εκτέλεσαν και ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε εναντίον του για σοβαρότερη υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος κατηγορείται επίσης για εμπρησμό, καθώς φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στον Υμηττό στις 7 Σεπτεμβρίου, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους.

