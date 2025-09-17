«Μου έδωσαν 100 ευρώ για να βάλω τις φωτιές», είπε στους αστυνομικούς ο 32χρονος Σύρος που συνελήφθη στην περιοχή του Αιγάλεω μετά την επίθεση σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει η εκπομπή LiveNews, ο κατηγορούμενος δεν αρνήθηκε την εμπλοκή του με τις μικρές σε έκταση πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στον Υμηττό και ειδικότερα στην περιοχή του Καρέα. Ο 32χρονος αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι είναι μέλος του ISIS και μάλιστα βαθμοφόρος.

Όπως είπε ο «δράκος του Αιγάλεω», αποκάλυψε ότι εντάχθηκε στον ISIS κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία, προτού περάσει με βάρκα στην Κω και δηλώσει πρόσφυγας πολέμου.

Οι Αρχές ερευνούν αν όσα είπε ο 32χρονος είναι αλήθεια. Παράλληλα, μέσα από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο δράστης που είχε προσαχθεί 20 φορές κατά το παρελθόν είχε δηλώσεις στις Αρχές τουλάχιστον τέσσερις με πέντε διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας.