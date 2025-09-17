Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έδωσε εντολή για αυστηρό έλεγχο στο καθεστώς ασύλου του 32χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη πρόσφατα για σεξουαλικές επιθέσεις στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με το υπουργείο να ξεκαθαρίζει πως σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων από δικαιούχους ασύλου θα κινείται πλέον άμεσα η διαδικασία αφαίρεσης του καθεστώτος προστασίας.

Ο 32χρονος, ο οποίος διαθέτει και χαρτιά καταγωγής από τη Συρία, είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά δεν εμφανίστηκε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα όπως όφειλε.

Στις 12 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ η δικογραφία της Πυροσβεστικής διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα.

Η επίθεση σε ανήλικες και 58χρονη στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος φερόμενος ως εμπρηστής, τη Δευτέρα επιτέθηκε και παρενόχλησε μία 17χρονη και μία 14χρονη. Το πρώτο χτύπημα έγινε λίγο μετά τις 13:15 με θύμα την 14χρονη την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.

Λίγα λεπτά αργότερα σε άλλο δρόμο του Αιγάλεω εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Ο 32χρονος δεν σταμάτησε εκεί, αφού λίγο παρακάτω μπήκε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη και κατέβασε το παντελόνι του, ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.

Τελικά, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω.