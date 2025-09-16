Στη σύλληψη 32χρονου υπηκόου Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω και φέρεται να ευθύνεται για τον εμπρησμό της 7ης Σεπτεμβρίου στον Υμηττό, προχώρησαν οι Αρχές.

Η ΕΡΤ παρουσίασε βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται ο κατηγορούμενος να βάζει φωτιά με αναπτήρα και στη συνέχεια να απομακρύνεται από το σημείο, ενώ στο βάθος οι φλόγες εξαπλώνονται απειλώντας το δάσος.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με εναέρια και επίγεια μέσα, που περιόρισαν άμεσα τον κίνδυνο. Από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αξιοποιήθηκαν μαρτυρίες και οπτικό υλικό που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Ο 32χρονος, ο οποίος είχε παραβιάσει περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δεν εμφανίστηκε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα όπως όφειλε. Στις 12 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ενώ η δικογραφία της Πυροσβεστικής διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα.

Τελικά, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγάλεω, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να ενημερώνεται άμεσα. Παράλληλα, ερευνάται η πιθανή εμπλοκή του και σε άλλες τρεις φωτιές που είχαν εκδηλωθεί στον Υμηττό τον περασμένο Ιούνιο.