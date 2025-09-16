Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 32χρονος Σύρος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγάλεω, μετά την παρενόχληση 14χρονης μαθήτριας στην πιλοτή της πολυκατοικίας της, την ώρα που εκείνη επέστρεφε από το σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας λίγη ώρα νωρίτερα είχε επιτεθεί σε μία 58χρονη γυναίκα και σε ένα 17χρονο κορίτσι. Το ποινικό του μητρώο είναι ιδιαίτερα βεβαρημένο, καθώς στο παρελθόν είχε μαχαιρώσει άνδρα στον Άγιο Παντελεήμονα, ενώ συνολικά έχει προσαχθεί 20 φορές από την Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρει το Mega, κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης για εμπρησμούς στον Υμηττό. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις εμπρησμού στην περιοχή του Καρέα.

Ο 32χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον ανακριτή για να απολογηθεί.