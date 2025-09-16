Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για τον 32χρονο Σύρο στο Αιγάλεω που παρενοχλούσε σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια, με σχετικό βίντεο να βλέπει το «φως» της δημοσιότητας.

Μέσα σε μία μέρα πραγματοποίησε τρεις επιθέσεις και η μητέρα του τρίτου θύματος μίλησε στο Star, περιγράφοντας τη σύλληψή του.

«Χτύπησε το κουδούνι πολλές φορές επίμονα. Της άνοιξα και η κόρη μου είπε να κατέβω κάτω. Έτρεξα στα σκαλιά να δω τι έχει γίνει και ήταν κρυμμένος στο γκαράζ. Άρχισα να φωνάζω και συνεχίσει περπατώντας να απομακρύνεται», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο ανιψιός μου άκουσε τις φωνές και κατέβηκε. Τον πρόλαβε και μαζί με το παλικάρι που τον παρακολουθούσε, τον ακινητοποίησαν και η αστυνομία τον συνέλαβε», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται, ότι όλα ξεκίνησαν όταν ακολούθησε μία 14χρονη, κοντά στον σταθμό του Μετρό της περιοχής, την άρπαξε από τη μέση, την πέταξε στο έδαφος και όρμησε επάνω της, με την κοπέλα έντρομη να βάζει τις φωνές και τον 32χρονο να τη φτύνει στο πρόσωπο και να φεύγει.

Ακολούθησε επίθεση σε 58χρονη γυναίκα, την οποία και πάλι άρπαξε από τη μέση και άρχισε να ξεφυσάει στο πρόσωπό της, έχοντας βάλει το σώμα του ακριβώς πάνω στο δικό της.

Αμέσως μετά ακολούθησε και τρίτη επίθεση, αυτή τη φορά σε ένα 17χρονο κορίτσι το οποίο ακολούθησε στο σπίτι του και επιχείρησε να της δείξει το μόριό του, κατεβάζοντας το παντελόνι του.