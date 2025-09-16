Σοκάρει βίντεο από το Αιγάλεω, στο οποίο φαίνεται ο 32χρονος Σύρος να ακολουθεί ανήλικη και να αυνανίζεται μπροστά της, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένει η 17χρονη.

Αφού νωρίτερα ο 32χρονος επιτέθηκε σε μια ανήλικη και μια 58χρονη στην περιοχή, όταν άρπαξε από τη μέση μια 14χρονη, την έριξε στο έδαφος και την έφτυσε στο πρόσωπο, για να συνεχίσει να σπέρνει τον πανικό, πιάνοντας από τη μέση μια 58χρονη, ο άνδρας ακολούθησε ένα 17χρονο κορίτσι μέχρι το σπίτι του.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το Newsbeast φαίνεται η στιγμή που ο 32χρονος φτάνει στο σπίτι της 17χρονης, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο άνδρας την ακολουθεί όταν εκείνη ανοίγει την πόρτα και μπαίνει στην πιλοτή, ενώ εκείνη του ζητά τον λόγο και προσπαθεί να τον απωθήσει κλείνοντας την πύλη. Εκείνος, ωστόσο, δεν πτοείται και την κοιτάζει επίμονα κρατώντας την πόρτα ανοιχτή, χωρίς να μιλά.

Η κοπέλα φωνάζει «θα πάρω τώρα τηλέφωνο» και τον καλεί να φύγει λέγοντας «φύγε, φύγε» επανειλημμένα, όμως εκείνος συνεχίζει να στέκεται κρατώντας την πόρτα ανοιχτή με το χέρι του.

«Πες στη μαμά να κατέβει τώρα κάτω, γιατί κάποιοι είναι εδώ. Τώρα, τώρα, τώρα σου λέω, τώρα», ακούγεται να λέει έντονα η νεαρή, πριν του μιλήσει ξανά, τονίζοντας πως στον χώρο υπάρχουν κάμερες.

Αφού τον ρωτά «τι θέλεις», εκείνος συνεχίζει να την κοιτάζει και βάζει το χέρι του στο παντελόνι, αγγίζοντας τα γεννητικά του όργανα, όσο η ανήλικη εξακολουθεί να φωνάζει.

Όταν η 17χρονη μπαίνει στην πολυκατοικία και από μέσα βγαίνει μαζί με μια άλλη κοπέλα, ο άνδρας έχει εξαφανιστεί, όμως επιστρέφει ξανά και ένας περαστικός ενημερώνει τις νεαρές πως έχει καλέσει την αστυνομία, παρακινώντας τες να μπουν ξανά στο κτίριο για την ασφάλειά τους. Στον δρόμο κατεβαίνει μια μεγαλύτερη γυναίκα, επίσης, ενώ εμφανίζεται κι ένας άνδρας που βγαίνει στον δρόμο, προφανώς αναζητώντας τον 32χρονο, που έχει πλέον φύγει από το σημείο.

Αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, με την καθοδήγηση των παρευρισκόμενων, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν τον Σύρο και να τον συλλάβουν.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω, σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία σε βάρος του, ενώ προέκυψε ότι έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο κέντρο της Αθήνας.