Ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος ο «Δράκος του Αιγάλεω», καθώς από το 2024 που βρίσκεται στη χώρα χωρίς χαρτιά, έχει ήδη απασχολήσει τις αρχές.

Ο άνδρας ηλικίας 32 ετών δηλώνει Σύρος ή Παλαιστίνιος, με την αληθινή καταγωγή του να φέρεται πως είναι άγνωστη μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με το Star, στις 11 Μαΐου είχε εμπλακεί σε επεισόδιο με μαχαίρι στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Έτσι, κυκλοφορούσε ελεύθερος και συνελήφθη τη Δευτέρα, εφόσον όμως επιτέθηκε σε δύο ανήλικες και μια 58χρονη μέσα σε μία μέρα με διαφορά λίγων ωρών. Μάλιστα, για να πραγματοποιηθεί η σύλληψή του χρειάστηκε να τον ακινητοποιήσουν δύο άνδρες. Ένας που τον παρακολουθούσε από προηγούμενη επίθεση και ένας συγγενής του τρίτου θύματος.

Με βάση το Mega, όταν οδηγήθηκε στο Τμήμα, οι αρχές διαπίστωσαν πως εμπλέκεται και στον εμπρησμό στον Καρέα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, έχουν στα χέρια τους εικόνες που τον δείχνουν τη στιγμή που βάζει φωτιά κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στη χώρα μας βρίσκεται από το 2024. Οι πράξεις του, ωστόσο, φανερώνουν ένα πρόσωπο αμετανόητο και επικίνδυνο: άλλοτε με μαχαίρια, άλλοτε με επιθέσεις σε γυναίκες και άλλοτε βάζοντας φωτιές, αποδεικνύει ότι αποτελεί διαρκή απειλή για την κοινωνία.