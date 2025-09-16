Ένας απίστευτος καβγάς εκτυλίχθηκε στο Κορυδαλλό για μια θέση πάρκινγκ, με διανομέα να δαγκώνει και να κόβει το δάχτυλο ενός οδηγού.

Σύμφωνα με το Star, ο οδηγός πήρε να παρκάρει και ζήτησε από τον διανομέα να κάνει στην άκρη. Τότε, ξέσπασε καβγάς που πήρε άσχημη τροπή, ενώ καταγράφηκε και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο και αναπαρήγαγε το δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού.

Το θύμα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κολλήσουν το κομμένο μέλος, με αποτέλεσμα να βάλουν στον άνδρα πλαστικό νύχι.

Ο διανομέας υποστήριξε:

«Όταν αρχίσαμε και παλεύαμε, ξαφνικά βρέθηκε το δάχτυλό του μέσα στο στόμα μου και το δάγκωσα. Φυσικά (σ.σ. ξέρει πως τού έκοψε το δάχτυλο). Αφού, εγώ μάζεψα το δάχτυλο και το έβαλα στο ψυγείο μπας και το καταφέρουν και το κολλήσουν οι γιατροί».