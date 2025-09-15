Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η influencer στη Ρόδο που συνελήφθη, επειδή βρέθηκε ροζ κοκαΐνη στην κατοχή της.

Επί μία ώρα έδινε στον εισαγγελέα και τη δική της εκδοχή και σύμφωνα με το Star, υποστήριξε ότι έμπλεξε με τα ναρκωτικά λόγω κατάθλιψης, με φίλους να τη σπρώχνουν στις ουσίες.

«Ξεκίνησα τη χρήση κοκαΐνης, καθώς με τη βοήθειά της μπορούσα να συγκεντρωθώ και να λαμβάνω αποφάσεις γρηγορότερα. Επειδή γρήγορα κατάλαβα ότι τυχόν εξάρτηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τη ζωή μου, κατάφερα να περιορίσω τη χρήση σε τρία με τέσσερα γραμμάρια την εβδομάδα, σταματώντας εντελώς τα σκευάσματα και αντικαθιστώντας τα με συνεδρίες σε κλινικό ψυχολόγο», είπε χαρακτηριστικά.

«Φοβούμενη τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η αποκάλυψη του πάθους μου, καθώς μένω στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου, έκρυβα την ποσότητα που προμηθευόμουν κάθε φορά μέσα στο αυτοκίνητό μου. Την τελευταία ποσότητα την προμηθεύτηκα από κάποιο καινούργιο στην πιάτσα άτομο με το παρατσούκλι “ΤΟΜΥ”», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη της

Υπενθυμίζεται, ότι η σύλληψη της influencer στη Ρόδο για ναρκωτικά έγινε τυχαία, καθώς αναζητούνταν μεν από την αστυνομία, αλλά για άλλο λόγο.

Πιο αναλυτικά, στις 29 Αυγούστου 2025, υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου μάρκας Peugeot 208. Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μια απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του Peugeot, οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα που σόκαραν: δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.