Σε εορταστικό ρυθμό κινείται η αγορά από σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ στα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο ωράριο, το οποίο παραμένει ενδεικτικό, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει ο νόμος προβλέπει: Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00 και Κυριακές: 11:00–20:00. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο

  • Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
  • Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
  • Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
  • Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
  • Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
  • Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
  • Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
  • Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 25/12/2025 – Χριστούγεννα: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
  • Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
  • Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
  • Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
  • Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
  • Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00
  • Πέμπτη 01/01/2026 – Πρωτοχρονιά: ΑΡΓΙΑ
  • Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ