Σε εορταστικό ρυθμό κινείται η αγορά από σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ στα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο ωράριο, το οποίο παραμένει ενδεικτικό, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει ο νόμος προβλέπει: Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00 και Κυριακές: 11:00–20:00. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο