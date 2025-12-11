Σε εορταστικό ρυθμό κινείται η αγορά από σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, καθώς τίθεται σε ισχύ στα εμπορικά καταστήματα της Αθήνας.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ) δημοσίευσε το προτεινόμενο ωράριο, το οποίο παραμένει ενδεικτικό, δίνοντας σε κάθε επιχείρηση τη δυνατότητα προσαρμογής σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών αφορά την περίοδο μέχρι και την Πρωτοχρονιά. Το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζει ο νόμος προβλέπει: Δευτέρα – Σάββατο: 06:00–21:00 και Κυριακές: 11:00–20:00. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επιστρέφουν στο κανονικό τους ωράριο.
Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο
- Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00
- Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00
- Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00
- Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00
- Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00
- Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00
- Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00
- Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00
- Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00
- Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00
- Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή): 09:00–18:00
- Πέμπτη 25/12/2025 – Χριστούγεννα: ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00
- Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00
- Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00
- Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 – Πρωτοχρονιά: ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ