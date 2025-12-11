Βομβαρδισμός αεροσκάφους της στρατιωτικής χούντας στη Μιανμάρ έβαλε στο στόχαστρο νοσοκομείο στο δυτικό τμήμα της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 31 άνθρωποι, επεσήμανε σήμερα, Πέμπτη 11/12 εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση που βρίσκεται εκεί, καθώς ο στρατός διεξάγει επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας ενώ πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών.

«Η κατάσταση είναι φρικτή», δήλωσε ο Ουί Χο Αούνγκ, αναφερόμενος σε βομβαρδισμό που εξαπέλυσε στρατιωτικό αεροσκάφος χθες βράδυ εναντίον γενικού νοσοκομείου στη Μιάουκ Ου, στην πολιτεία Ραχίν, κοντά στα σύνορα με το Μπανγκλαντές.

Μίλησε για «31 νεκρούς» που «θεωρούμε πως θα γίνουν περισσότεροι» και για «68 τραυματίες» που αυξάνονταν όσο πέρναγε η ώρα.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει το Γαλλικό Πρακτορείο για να του ζητήσει σχόλιο δεν απάντησε αμέσως.

Σύμφωνα με παρατηρητές του εμφυλίου πολέμου στην άλλοτε Βιρμανία, η στρατιωτική χούντα κλιμακώνει κάθε χρόνο ολοένα περισσότερο τα αεροπορικά πλήγματα αφότου κατέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο του 2021, έπειτα από δημοκρατική παρένθεση μιας δεκαετίας.

Ο στρατός έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών από την 28η Δεκεμβρίου και παρουσιάζει τη διαδικασία ως μέρος προσπάθειας για να τερματιστεί η εμφύλια ένοπλη σύρραξη. Από την άλλη, οργανώσεις ανταρτών έχουν διαμηνύσει πως θα εμποδίσουν την ψηφοφορία στους τομείς που ελέγχουν και επιχειρεί για να ανακαταλάβει η χούντα των στρατηγών.