Η συζήτηση για το αν η Ελλάδα θα στείλει στρατιωτική δύναμη στην πολύπαθη Γάζα δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό ενδεχόμενο. Οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Ντόχα κατά τη διάρκεια του Doha Forum έδειξαν ότι η Αθήνα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει ενεργό ρόλο όχι μόνο στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ανοικοδόμηση, αλλά και στην ασφάλεια της περιοχής όταν ολοκληρωθεί η τρέχουσα φάση των συγκρούσεων. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θέλει να συμβάλει σε μια σταθερή και βιώσιμη ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μας έχει την αξιοπιστία και τα δίκτυα επαφών που απαιτούνται για μια τόσο δύσκολη αποστολή.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η πιθανή ελληνική συμμετοχή αφορά τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Νοέμβριο, και η Ελλάδα το υπερψήφισε ακριβώς επειδή θεωρεί ότι ανοίγει ένα παράθυρο για να τερματιστεί ο κύκλος βίας. Η δύναμη αυτή θα δημιουργηθεί στη δεύτερη φάση του σχεδίου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η άμεση διαδικασία κατάπαυσης του πυρός και θα χρειάζεται μια διεθνής παρουσία που θα ελέγχει την ασφάλεια, θα αποτρέπει νέες συγκρούσεις και θα στηρίζει την ομαλή λειτουργία των τοπικών αρχών.

Παρόλο που υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις, η αλήθεια είναι πως τίποτα ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει αποφασιστεί ποιες χώρες θα συμμετάσχουν, ποια θα είναι τα καθήκοντα της δύναμης και πόσο μεγάλη θα είναι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα θέλει να είναι παρούσα σε όλα τα στάδια, γιατί θεωρεί σημαντικό να συμβάλει στη σταθερότητα μιας περιοχής όπου έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης και με το Ισραήλ και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Διπλωματικές πηγές εξηγούν ότι αυτή η διπλή σχέση αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα, καθώς λίγες χώρες μπορούν να συνομιλούν ουσιαστικά και με τις δύο πλευρές.

Στο φόντο αυτό, ρόλο παίζει και ο γεωπολιτικός χαρακτήρας της χώρας μας: η θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο, η συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τρέχουσα περίοδο και οι παραδοσιακά καλές σχέσεις της με χώρες του αραβικού κόσμου την καθιστούν χρήσιμη για διεθνείς πρωτοβουλίες. Παράλληλα, η Αθήνα εμφανίζεται αποφασισμένη να μη στηρίξει τις επιλογές της στις κινήσεις άλλων χωρών της περιοχής. Παράδειγμα αποτελεί η Τουρκία, η οποία είχε εκφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στη διεθνή δύναμη. Ωστόσο, λόγω της έντονης αντίδρασης του Ισραήλ, θεωρείται πλέον μάλλον απίθανο να συμπεριληφθεί.

«Η δύναμη που θα σταλεί στη Γάζα θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ»

Τη σημασία αυτής της διεθνούς αποστολής είχε αναδείξει και η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Αγλαΐα Μπαλτά. Όπως είχε επισημάνει, η δύναμη που θα σταλεί στη Γάζα θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, να εξασφαλίσει την προστασία των αμάχων και να προχωρήσει στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομίας. Στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι κάποια στιγμή οι ίδιες οι παλαιστινιακές αρχές να μπορέσουν να ελέγχουν με ασφάλεια τα εδάφη τους και τα σύνορα.

Παρότι ακόμη λοιπόν δεν έχει ανακοινωθεί οριστική ημερομηνία για την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης, αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι οι χώρες που θα συμμετάσχουν βρίσκονται σε εντατικές συνομιλίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προετοιμασία θα συνεχιστεί μέσα στον Δεκέμβριο και εάν όλα προχωρήσουν όπως σχεδιάζεται, οι πρώτες δυνάμεις ενδέχεται να αναπτυχθούν στο πεδίο τους πρώτους μήνες του 2026. Η τελική μορφή της αποστολής θα αποφασιστεί με τυπικό τρόπο από το Συμβούλιο Ειρήνης (ένα νέο όργανο που θα δημιουργηθεί για την επόμενη μέρα στη Γάζα) και προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ για την περιοχή. Το βέβαιο είναι ότι καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις θα διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Μέσα σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, η Ελλάδα επιδιώκει να κατοχυρώσει έναν ρόλο που θα συνδυάζει τη δική της ασφάλεια και τα στρατηγικά της συμφέροντα με τη συμβολή της στη σταθεροποίηση μιας περιοχής που παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής.