Ενώπιον Εισαγγελέα και Ανακριτή αναμενόταν να εμφανιστεί σήμερα το πρωί ο αρχιμανδρίτης που κατηγορείται για κακουργηματική απιστία στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά. Ωστόσο, ο κληρικός δεν εμφανίστηκε σήμερα, αλλά μέσω του συνηγόρου του ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews στην Κρήτη

Ο αρχιμανδρίτης επρόκειτο να δώσει εξηγήσεις για την έγγραφη βεβαίωση που έδωσε στα δύο αδέρφια (φερόμενα ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν ήδη προφυλακιστεί), βάσει της οποίας (βεβαίωσης) τους εκχωρήθηκε έκταση 175 στρεμμάτων που φαίνεται ότι ανήκει στη Μονή Τζαγκαρόλων. Αυτό διαψεύδεται από την πλευρά του φερόμενου αρχηγού της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Ο ίδιος κληρικός αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον Εισαγγελέα και στον Ανακριτή και για τα «ροζ βίντεο» για τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φερόμενοι αρχηγοί φέρονται να τον εκβίαζαν για να τους παραχωρήσει την έκταση των 175 στρεμμάτων της Μονής. Ο ίδιος, πάντως, ο κληρικός, σε δηλώσεις του προ ημερών, διέψευσε ότι υπάρχουν βίντεο και ισχυρίστηκε ότι δεν είδε ποτέ αυτό το υλικό.

Πάντως, η πλευρά των δύο φερόμενων αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης μιλά για υπόθεση «φούσκα», ενώ τονίζεται ότι, αν ο κληρικός καταθέσει ότι δεν υπάρχουν «ροζ βίντεο» μέσω των οποίων αρχικά φερόταν να εκβιάστηκε για την παραχώρηση των 175 στρεμμάτων της Μονής, τότε θα ζητήσουν την αποφυλάκιση των πελατών τους.