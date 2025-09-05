Συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός το πρωί της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο οποίος αναζητούνταν με ερυθρά αγγελία της Interpol Τουρκίας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «ο 42χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για υπόθεση διακεκριμένης κλοπής με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων, τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων».

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ