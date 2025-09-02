Ενώπιον του ανακριτή Πάτρας οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου, ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε και σκότωσε την 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου, τραυματίζοντας σοβαρά την 8χρονη Μαρία που συνόδευε, την περασμένη Παρασκευή.

Η απολογία του οδηγού έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί, ενώ την ίδια ώρα τελείται η κηδεία της ηλικιωμένης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να προστατεύσει το μικρό παιδί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 86χρονη έδρασε με αυταπάρνηση, χρησιμοποιώντας το σώμα της σαν «ασπίδα» για να σώσει το κορίτσι από την επερχόμενη μοτοσικλέτα.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο 46χρονος εμφανίστηκε στα δικαστήρια της Πάτρας, όπου του ορίστηκε αυτεπάγγελτα δικηγόρος. Κατόπιν, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Το 8χρονο παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα και μώλωπες. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ο πατέρας της μικρής, μιλώντας στο tempo24, εκφράζει την οργή και τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν. «Θα περίμενα έστω μια στιγμή ανθρωπιάς από τον οδηγό της μηχανής. Να ρωτήσει για το παιδί μου, να δείξει ότι καταλαβαίνει τι έγινε», δηλώνει. «Ούτε μια συγγνώμη δεν κατάφερε να ψελλίσει για το κακό που έκανε», συμπληρώνει με πικρία.