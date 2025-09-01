«Το παιδί μου έχει πολλά χτυπήματα. Με πνίγει το δίκιο μου. Δεν με νοιάζει εάν (ο οδηγός της μηχανής) είχε ποινικό παρελθόν. Αν με είχε πάρει τηλέφωνο και ζητούσε συγγνώμη, θα του έλεγα ‘δεν πειράζει, το παιδί μου ζει, κοίτα να ξεμπλέξεις’. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο», είπε ο πατέρας της 8χρονης που χτυπήθηκε από διερχόμενη μηχανή στην Πάτρα, μαζί με τη γιαγιά Τιτίκα, που την κρατούσε από το χέρι και η οποία έχασε τη ζωή της.

«Το παιδί μου ξυπνάει τη νύχτα και λέει ‘έρχεται η μηχανή πάνω μου’. Τη γιαγιά τη διέλυσε η μηχανή. Την είδα στο νεκροτομείο, τη διέλυσε» προσθέτει, μιλώντας στο Live News.

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, ο ίδιος ζήτησε την κόρη του να την παρακολουθήσει ψυχολόγος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ωστόσο -όπως του είπαν- το νοσοκομείο δεν διαθέτει ψυχολόγο.

Το παρελθόν του 46χρονου οδηγού της μηχανής

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 46χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών. Για δύο χρόνια είχε εκτίσει την ποινή του στη φυλακή, ενώ το 2013 αποφυλακίστηκε.