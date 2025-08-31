Σε κατάσταση – σοκ βρίσκεται το οκτάχρονο κορίτσι που παρασύρθηκε από μηχανή η οποία παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και σώθηκε από την αυτοθυσία της 86χρονης γυναίκας που τη συνόδευε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Γιώργος Κωστούρος, πατέρας του παιδιού, μίλησε το πρωί στο Open αναφέροντας ότι η μικρή Μαρία έχει υποστεί κατάγματα σε χέρια και πόδια, στην αριστερή πλευρά, αλλά και στον αυχένα.

Το πιο σημαντικό όμως, είναι η ψυχολογική κατάσταση της οκτάχρονης, καθώς όπως δήλωσε ο πατέρας της, δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση: «Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει όλο αυτό, και το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”. Με την μακαρίτισσα, την κυρία Τιτίκα, ήταν μία γειτόνισα που την ξέρουμε 15-17 χρόνια, μας χωρίζουν 15 μέτρα μπαλκόνι και μπαλκόνι. Ήρθε την Παρασκευή 9 παρά δέκα, μου χτύπησε το θυροτηλέφωνο και μου είπε “Γιώργο, θέλω να πάρω τη Μαρία στο πάρκο”. Μισή ώρα πριν, η Μαρία ήθελε να πάει στην κυρία Τιτίκα να παίξει. Ήρθε, την πήρε. Της είπα, «Μαρία μου, πρόσεχε». Και 10 η ώρα χτυπάει το κινητό της γυναίκας μου από ένα τηλέφωνο που δεν το ξέραμε. Ήταν ο τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ που μας είπε “ξέρετε, έχει γίνει ατύχημα με το παιδί σας. Πήγαμε στο Καραμανδάνειο και είδαμε μία εικόνα, ένα παιδί μέσα στα αίματα, να κλαίει, να πονάει, εγώ σαν πατέρας να μην ξέρω τι να κάνω, η γυναίκα μου τα είχε χάσει. Έβαλαν τη Μαρία για εξετάσεις, εγώ δεν επιτρεπόταν να ακολουθήσω».

Στη συνέχεια, ο κ. Κωστούρος, είπε ότι αναζήτησε την 86χρονη: «Μου είπαν ότι είναι στον “Άγιο Ανδρέα”, εγώ δεν είχα αντιληφθεί ότι η γιαγιά είχε αποβιώσει. Πήγα στο νοσοκομείο, και μου είπαν ότι δυστυχώς είχε καταλήξει. Η Μαρία το μόνο που θυμάται, είναι “μία μεγάλη μηχανή άσπρη με θόρυβο. Μετά δεν θυμάμαι”. Η γιαγιά έγινε όντως ασπίδα για το παιδί το δικό μου. Ένα σπίτι έχει κλείσει, δεν θέλω να βγω στο μπαλκόνι να κοιτάξω απέναντι. Είμαι 25 χρόνια επαγγελματίας οδηγός. Αυτός ο ασυνείδητος οδηγός, δεν έπρεπε να μου ζητήσει μία συγγνώμη; Εγώ περιμένω την απάντηση της εισαγγελέως που θα περάσει τη Δευτέρα το πρωί. Αυτός είναι ένας ψυχρός δολοφόνος που ξεκίνησε από τον Πειραιά, δεν είναι από την Πάτρα. Είχε ξηλώσει την πινακίδα της μηχανής για να μπορεί να κάνει αυτά που κάνει στον δρόμο και να μην έχει τη δυνατότητα ένας άλλος οδηγός να ειδοποιήσει την τροχαία ότι κάποιος οδηγεί επικίνδυνα. Περιμένω να δικαστεί με βάση τον νέο ΚΟΚ».

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο ποινικολόγος Κωνσταντίνος Γώγος, δήλωσε ότι «νομικά με τις νέες τροποποιήσεις έχουμε να κάνουμε με ένα αδίκημα το οποίο ξεκινάει από 10 και φτάνει τα 20 έτη, και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει προφυλάκιση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε την τάση να αποφεύγει τις συνέπειες του νόμου».