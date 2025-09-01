Βαθιά θλίψη προκαλεί ο θάνατος της 86χρονης γυναίκας στην Πάτρα, η οποία έκανε το σώμα της ασπίδα για να σώσει ένα 8χρονο κοριτσάκι. Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε την ηλικιωμένη οδηγείται σήμερα στον ανακριτή.

Ο 46χρονος οδηγός θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υποστηρίζει ότι δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα. Οι συνθήκες ερευνώνται από τις Αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η 86χρονη μαζί με το 8χρονο κορίτσι είχαν πάει στο νότιο πάρκο της πόλης για βόλτα. Όταν είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο.

Η γιαγιά της γειτονιάς

Η Αφροδίτη Βασιλοπούλου, ή αλλιώς «γιαγιά Τιτίκα», είναι η 86χρονη ηρωίδα που έδωσε τη ζωή της για την 8χρονη Μαρία. Για την ηλικιωμένη, που ήταν σαν γιαγιά για την ανήλικη, η 8χρονη ρωτά συνέχεια, όπως είπε σε δηλώσεις του ο πατέρας του κοριτσιού, συγκινημένος για την πράξη αυτοθυσίας της 86χρονης.

Ο πατέρας της 8χρονης περιέγραψε σπαρακτικά χθες στο Mega όσα του είπε η κόρη του, ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας μιλούν για μία υπέροχη γυναίκα που φερόταν στα παιδιά της γειτονιάς σαν γιαγιά τους.

«Στην ερώτησή μου χθες στη Μαρία, Μαρία μου, τι είδες, τι κατάλαβες; Μου είπε, “μπαμπά, είδα μια μηχανή σαν τη δικιά σου, άσπρη”. Προφανώς, το παιδί είδε τα χρώματα, το φως και μετά έναν δυνατό θόρυβο και μετά “δεν θυμάμαι κάτι άλλο, έπεσα κάτω, μπαμπά”, και συνεχίζει και λέει το ίδιο, “μπαμπά, μήπως είναι όνειρο και ξυπνήσω;”», ανέφερε ο μπαμπάς της 8χρονης.

«Ρωτάει συνέχεια για τη γιαγιά την Τιτίκα, πού είναι η γιαγιά. Βέβαια, δεν της έχουμε πει ότι η γιαγιά δεν τα κατάφερε, γιατί η Μαρία μου είναι ευαίσθητη», συνέχισε ο Γιώργος Κωστούρος, πατέρας της μικρής Μαρίας.

Ο πατέρας της 8χρονης ζητά την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού της μοτοσικλέτας. «Ένας άνθρωπος 46 χρονών με μία μηχανή τέτοιου κυβισμού που έφυγε από την Αθήνα, ήρθε στην Πάτρα, έχει αφαιρέσει την πινακίδα πίσω από τη μηχανή, περνάει το φανάρι με κόκκινο, αναπτύσσει ταχύτητα, μου χτυπάει το παιδί και δεν ενδιαφέρεται, δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να δει αν το παιδί είναι καλά. Εγώ περιμένω αύριο να φυλακιστεί», τόνισε ο κ. Κωστούρος.