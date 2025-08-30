Συγκινεί η αυτοθυσία της ηλικιωμένης που παρασύρθηκε μαζί με ένα 8χρονο κοριτσάκι από μηχανή στην Πάτρα.

Η Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε ακαριαία τη ζωή της, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων.

Η μικρή Μαρία σώθηκε χάρη στην 86χρονη γειτόνισσα, που πολλές φορές φρόντιζε τα παιδιά της οικογένειας. Όπως δήλωσε ο πατέρας της μικρής στο flamis.gr «έσπρωξε την κόρη μου στο κράσπεδο και έτσι σώθηκε το παιδί. Έγινε η ασπίδα να σωθεί η Μαρία μου».

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου»

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε την ζωή της για να σώσει την 7χρονη κόρη μου. Το συμβάν έγινε 10 η ώρα το βράδυ στο νότιο πάρκο στο ύψος της Μαξίμου ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη γιαγιά και το παιδί μου. Η γιαγιά βρήκε ακαριαίο θάνατο επιτόπου ενώ το παιδί μου έχει κάποια σπασίματα όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε για τον ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος κρατείται αυτή τη στιγμή παρακαλώ στείλτε μου ένα προσωπικό μήνυμα» έγραψε σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο πατέρας της μικρής Μαρίας.