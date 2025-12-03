Εκτεταμένες είναι οι υλικές ζημιές που έχουν σημειωθεί σε τρία καταστήματα και ένα ΑΤΜ στο Κουκάκι από ομάδα 40-50 νεαρών το βράδυ της Τρίτης, 2/12 μετά το τέλος πορείας αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, αντιδρώντας για εκκενώσεις κάποιων καταλήψεων.

Οι δράστες, όπως μετέδωσε σε σχετικό της ρεπορτάζ η ΕΡΤ, διέφυγαν πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, αφήνοντας πίσω τους σπασμένες τζαμαρίες και τρικάκια με συνθήματα για τις εκκενώσεις καταλήψεων.

Ειδικότερα, η ομάδα φαίνεται να κινήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας προς το Κουκάκι, περνώντας από τις οδούς της περιοχής και καταλήγοντας στη Βεΐκου, όπου προκάλεσε καταστροφές στις προσόψεις τριών επιχειρήσεων. Παράλληλα, διέλυσαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση.