Μυστήριο καλύπτει τη δολοφονία γιατρού και της συζύγου του μέρα μεσημέρι στο γκαράζ του σπιτιού τους, αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων, στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον Δρ. Έρικ Κορντς, 63 ετών, και την 66χρονη Βίκυ Σίλερ, γυμνάστρια στο επάγγελμα, που πρόσφατα έγινε γιαγιά. Το ζευγάρι δέχτηκε θανάσιμους πυροβολισμούς μέσα στο γκαράζ του, στο τέλος της ήσυχης αδιέξοδης οδού Χοκς Μπιλ Πλέις, στο Σίμι Βάλεϊ, γύρω στο μεσημέρι της Κυριακής.

Οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψαν στα τραύματά τους, αφήνοντας ένα κενό στην κοινότητα και ερωτήματα ως προς το ποιος θα ήθελε να βλάψει το αγαπημένο ζευγάρι.

Τρεις ώρες αργότερα και 100 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, οι ερευνητές βρήκαν ένα καμένο αυτοκίνητο με ένα καμένο πτώμα στο εσωτερικό του, το οποίο από τότε έχει συνδεθεί με τη διπλή δολοφονία, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η ταυτότητα του πτώματος παραμένει ασαφής, αλλά ένα όπλο ανακτήθηκε από τον τόπο του εγκλήματος, δήλωσε ο αστυνόμος Ρικ Μόρτον της αστυνομίας του Σίμι Βάλεϊ στην Καλιφόρνια. Αν και η ταυτότητα του άνδρα στο αυτοκίνητο παραμένει άγνωστη, η αστυνομία συνέδεσε το όχημα – ένα μαύρο Honda Civic – με τον τόπο του εγκλήματος, δήλωσε ο Μόρτον.

Γείτονες που βρίσκονταν στον τόπο του εγκλήματος δήλωσαν ότι είδαν έναν λευκό άνδρα στο σπίτι, τον οποίο πίστευαν ότι ήταν ο θετός γιος του ζευγαριού, σύμφωνα με το KTLA.

«Πιστεύουμε ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη», δήλωσε ο Μόρτον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα. «Δεν πιστεύουμε ότι ήταν τυχαία».

Η ήσυχη γειτονιά συγκλονίστηκε όταν έμαθε για τη διπλή δολοφονία. Οι κάτοικοι του Σίμι Βάλεϊ αναφέρθηκαν με όμορφα λόγια στο αγαπητό ζευγάρι στο Facebook μετά την τραγική είδηση, αναφέρει η New York Post.

Κι ενώ το κίνητρο παραμένει ασαφές, η αστυνομία αναφέρει ότι δεν υπάρχει απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή και ότι οι επιθέσεις πιστεύεται ότι ήταν στοχευμένες.