Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχονται και τα πλούσια τραπέζια με συγγενείς και φίλους. Είναι μια περίοδος όπου το φαγητό γίνεται τρόπος να βρεθούμε με ανθρώπους που αγαπάμε, αλλά και μια εποχή όπου συχνά το παρακάνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Όμως για ορισμένους ανθρώπους, τα μεγάλα γεύματα μπορούν να κρύβουν κινδύνους για την καρδιά. Ιδιαίτερα για άτομα που έχουν χρόνιες παθήσεις ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Αν κάποιος είναι νέος και υγιής, ένα μεμονωμένο μεγάλο γεύμα δύσκολα θα προκαλέσει έμφραγμα.

Σύμφωνα με έρευνα, ένα ασυνήθιστα βαρύ γεύμα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφράγματος περίπου τετραπλάσια στις δύο ώρες μετά το φαγητό. Αυτές οι δύο ώρες έχουν χαρακτηριστεί ως περίοδος υψηλού κινδύνου, ειδικά για όσους είχαν ήδη καρδιοπάθεια. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν οι ίδιοι τα γεύματα ως «βαριά».

Παρομοίως, μια μετα-ανάλυση 17 μελετών το 2005 έδειξε ότι η έντονη σωματική καταπόνηση, το φαγητό και το συναισθηματικό στρες ήταν από τους πιο συχνούς παράγοντες που καταγράφονταν λίγο πριν από ένα έμφραγμα. Οι άνδρες ανέφεραν συχνότερα την καταπόνηση και το φαγητό, ενώ οι γυναίκες έτειναν να αναφέρουν συναισθηματικό στρες.

Γιατί τα μεγάλα γεύματα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος;

Ένα μεγάλο γεύμα πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά, πολλές θερμίδες και επεξεργασμένους υδατάνθρακες επιβαρύνει την καρδιά σχεδόν όσο και η έντονη άσκηση.

Για να χωνέψει ο οργανισμός αυτή τη μεγάλη ποσότητα τροφής, κατευθύνει περισσότερο αίμα στο πεπτικό σύστημα. Ταυτόχρονα τα αγγεία συστέλλονται, ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση ανεβαίνουν και μειώνεται η παροχή αίματος προς την καρδιά.

Ο Steve Kopecky, καρδιολόγος και καθηγητής ιατρικής στο Mayo Clinic, εξηγεί στην Washington Post ότι αυτή η αύξηση της πίεσης μπορεί να ραγίσει αθηρωματικές πλάκες στις αρτηρίες και να σχηματιστεί θρόμβος. Το ίδιο το λιπαρό γεύμα μπορεί να κάνει το αίμα πιο επιρρεπές σε πήξη. Όλα αυτά συνδυάζονται έτσι ώστε λίγες ώρες αργότερα να μπορεί να προκύψει έμφραγμα.

Ο κίνδυνος εμφράγματος αυξάνεται από παράγοντες όπως ο διαβήτης, η υψηλή χοληστερίνη, η υπέρταση και η παχυσαρκία, καθώς και από συνήθειες όπως η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης ή το κάπνισμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα μεγάλο γεύμα μπορεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για έμφραγμα, με παρόμοιο τρόπο που το κάνει το έντονο στρες ή η βαριά σωματική προσπάθεια.

Συμπτώματα εμφράγματος που χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια

Πόνος ή ενόχληση στο κέντρο ή στην αριστερή πλευρά του στήθους, ειδικά αν δεν περνάει ή αν επανέρχεται

Πόνος ή ενόχληση σε ένα ή και στα δύο χέρια, στη γνάθο, στον λαιμό, στην πλάτη ή πάνω από τον αφαλό

Δύσπνοια χωρίς σωματική προσπάθεια

Αδυναμία, ζάλη, σκοτοδίνη ή κρύος ιδρώτας χωρίς προφανή λόγο

Ναυτία ή εμετός

Γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός

Συμβουλές για πραγματικά πλούσια γεύματα

► Μπορείτε να απολαύσετε ένα πλουσιότερο γεύμα, αλλά βάλτε και υγιεινές επιλογές στο πιάτο σας. Ιδανικά το μισό πιάτο πρέπει να είναι φρούτα και λαχανικά, το ένα τέταρτο πρωτεΐνη και το άλλο τέταρτο άμυλο. Ξεκινήστε με σαλάτα και βάλτε ολόφρεσκα τρόφιμα, όπως γαλοπούλα με λίγη γέμιση, φασόλια και γλυκοπατάτες.

► Τρώτε αργά. Ο εγκέφαλος χρειάζεται μέχρι και 20 λεπτά για να καταλάβει ότι το στομάχι έχει χορτάσει, πράγμα που σημαίνει ότι τρώγοντας γρήγορα είναι εύκολο να το παρακάνετε.

► Περιορίστε το αλκοόλ. Μπορεί να αυξήσει την όρεξη και να μειώσει τον αυτοέλεγχο, κάτι που οδηγεί σε υπερφαγία.

► Σταματήστε όταν νιώσετε ότι χορτάσατε. Αποφύγετε τις επιπλέον μερίδες.

► Κάντε έναν περίπατο μετά το δείπνο. Ο περίπατος μπορεί να μειώσει τα τριγλυκερίδια και να ρυθμίσει την αρτηριακή πίεση. Μπορεί επίσης να μειώσει το σάκχαρο.