Θετική παραμένει η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας, με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι το 2026 η απασχόληση θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά. Η χρονιά που διανύουμε οδεύει προς ολοκλήρωση με κοντά 400.000 νέες θέσεις εργασίας, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική οικονομία έχει διατηρήσει, παρά τις πιέσεις, σημαντικό μέρος της δυναμικής που είχε αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ, το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων από την αρχή του έτους παραμένει ισχυρά θετικό, με 308.105 περισσότερες θέσεις εργασίας, γεγονός που αντανακλά τις πάνω από 2,6 εκατομμύρια προσλήψεις έναντι περίπου 2,3 εκατομμυρίων αποχωρήσεων.

Παρά το θετικό αυτό αποτύπωμα, η εικόνα των τελευταίων τριών μηνών έχει αρχίσει να προκαλεί ανησυχία, καθώς για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια καταγράφεται συνεχόμενη ακολουθία αρνητικών ισοζυγίων κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Το φαινόμενο αυτό υποδηλώνει ότι η αγορά εργασίας ίσως περνά μια φάση επιβράδυνσης σε συγκεκριμένους κλάδους, παρότι το ετήσιο αποτέλεσμα παραμένει ισχυρό.

Στο 9μηνο, η συνολική επίδοση παραμένει εντυπωσιακή – η δεύτερη καλύτερη των τελευταίων 24 ετών, μετά το 9μηνο του 2023. Ωστόσο, ο Σεπτέμβριος ανέτρεψε το θετικό κλίμα: καταγράφηκαν 360.494 προσλήψεις, αλλά και 369.690 αποχωρήσεις, αφήνοντας αρνητικό ισοζύγιο -9.196 θέσεων. Πέρυσι, ο ίδιος μήνας είχε κλείσει με θετικό πρόσημο +3.596 θέσεων, κάτι που αποκαλύπτει επιδείνωση 12.792 θέσεων σε ετήσια βάση. Η αύξηση των αποχωρήσεων ήταν καθοριστικός παράγοντας, καθώς καταγράφηκαν 26.586 περισσότερες από τον Σεπτέμβριο του 2024, με τις 19.530 να αφορούν καταγγελίες ή λήξεις συμβάσεων. Πρόκειται για το πρώτο αρνητικό ισοζύγιο μήνα Σεπτεμβρίου από το 2015.

Η εικόνα αυτή ακολουθεί την αρνητική πορεία του καλοκαιρινού διμήνου: τον Ιούλιο χάθηκαν 20.729 θέσεις εργασίας και τον Αύγουστο 2.542. Το γεγονός ότι τρεις συνεχόμενοι μήνες καταγράφουν αρνητικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, καθώς αποτελεί μια μικρή «σκιά» πάνω στη μέχρι τώρα ισχυρή εικόνα της αγοράς εργασίας. Δείχνει ότι ορισμένοι κλάδοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σημάδια κόπωσης, παρά το ότι συνολικά η οικονομία εξακολουθεί να δημιουργεί θέσεις.

Στις προσλήψεις του Σεπτεμβρίου παρατηρείται και μια μεταβολή στη μορφή των νέων συμβάσεων. Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης υποχώρησαν στο 48% των προσλήψεων, ενώ οι ευέλικτες μορφές —μερική και εκ περιτροπής εργασία— έφτασαν το 52%. Από τις 360.494 νέες προσλήψεις, οι 187.648 αφορούσαν ευέλικτες μορφές εργασίας, ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγουν περισσότερο προσαρμοστικές μορφές απασχόλησης μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στο επίπεδο των κλάδων, η εικόνα είναι ανομοιογενής. Η εστίαση εμφανίζει τη μεγαλύτερη πίεση, με 128.680 αποχωρήσεις και μόλις 72.545 προσλήψεις – ένα αρνητικό ισοζύγιο 56.135 θέσεων που δείχνει ότι ο κλάδος μπαίνει σε περίοδο συρρίκνωσης μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν. Αντίστοιχα, ο τουρισμός καταγράφει 36.953 αποχωρήσεις και 13.741 προσλήψεις, με το ισοζύγιο να διαμορφώνεται στις -23.212 θέσεις. Η εποχικότητα παίζει ρόλο, ωστόσο η έκταση της πτώσης είναι αξιοσημείωτη.

Στην αντίπερα όχθη, η εκπαίδευση ενισχύει σημαντικά την εικόνα του Σεπτεμβρίου: λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς καταγράφηκαν 67.596 προσλήψεις και μόλις 6.002 αποχωρήσεις, δημιουργώντας θετικό ισοζύγιο 61.594 θέσεων εργασίας – έναν από τους ισχυρότερους αριθμούς του μήνα.

Συνολικά, παρά το ότι οι δείκτες της απασχόλησης για το σύνολο του έτους παραμένουν ισχυροί και η προοπτική του 2026 θεωρείται θετική, η πτωτική τάση των τελευταίων μηνών δείχνει ότι η αγορά εργασίας εισέρχεται σε μια φάση που απαιτεί προσοχή. Το κατά πόσο η επιβράδυνση αυτή θα αποδειχθεί παροδική ή θα σηματοδοτήσει μια ευρύτερη αλλαγή στην αγορά, μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.