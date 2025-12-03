Κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στις ΗΠΑ, που διήρκεσε περίπου 2,5–3 ώρες, δημοσιογράφοι του Associated Press παρατήρησαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαινόταν κουρασμένος, με τα βλέφαρά του να κλείνουν αρκετές φορές, σαν να αποκοιμήθηκε στιγμιαία.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι αποκοιμήθηκε, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος παρακολούθησε προσεκτικά όλη τη συνεδρίαση.

Η φωτογράφος του AP ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε πολύ για όσα πέτυχε η κυβέρνηση. Οι υπουργοί τον επαινούσαν. Ωστόσο, ο Τραμπ ήταν κουρασμένος και αρκετές φορές έκλεισε τα μάτια αλλά ήταν και χαρούμενος με όσα άκουσε».