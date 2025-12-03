Με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 2,9% τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και την ακρίβεια να επιμένει, έξι στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» το μήνα και μάλιστα περιμένουν νέα άνοδο τιμών τους επόμενους μήνες. Πάνω από έξι στα δέκα νοικοκυριά σκέφτονται να περιορίσουν τις δαπάνες τους ενώ η αποταμίευση είναι άπιαστο όνειρο για πάνω από οκτώ στους δέκα.

Το Νοέμβριο, για έναν ακόμη μήνα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

Τι δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ

Συγκεκριμένα, η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο του 2025 δείχνει τα εξής: