Με τον πληθωρισμό να κάνει άλμα στο 2,9% τον Νοέμβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και την ακρίβεια να επιμένει, έξι στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι «μόλις τα βγάζουν πέρα» το μήνα και μάλιστα περιμένουν νέα άνοδο τιμών τους επόμενους μήνες. Πάνω από έξι στα δέκα νοικοκυριά σκέφτονται να περιορίσουν τις δαπάνες τους ενώ η αποταμίευση είναι άπιαστο όνειρο για πάνω από οκτώ στους δέκα.
Το Νοέμβριο, για έναν ακόμη μήνα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές της Ρουμανίας και της Εσθονίας.
Τι δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ
Συγκεκριμένα, η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Νοέμβριο του 2025 δείχνει τα εξής:
- Το 64% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση.
- Το 58% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση.
- Το 63% των καταναλωτών προβλέπει ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες (αγορά επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών) τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 4% αναμένει το αντίθετο.
- Το 59% των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό και το 17% αναμένει σταθερότητα.
- Το 60% των καταναλωτών δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» ενώ το 10% αναφέρει ότι αντλεί από τις αποταμιεύσεις του. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν το 19% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 10%.
- Το 85% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 14% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.
- Το 58,2% των νοικοκυριών έκρινε ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα.