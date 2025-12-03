Τροχαίο ανάμεσα σε μοτοσικλέτα και ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν είναι λίγο μετά τη συμβολή με τη λεωφόρο Κατεχάκη, ενώ τραυματίστηκε ο αναβάτης της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Σημειώνεται πως και λόγω του τροχαίου η κίνηση στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Κόκκινοι είναι και αρκετοί ακόμη κεντρικοί δρόμοι στην Αττική.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.