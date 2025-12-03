Σημειωτόν κινούνται από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 3/12 τα οχήματα σε πολλούς δρόμους της Αττικής όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

«Κόκκινος» είναι για ακόμη ένα πρωινό ο Κηφισός προβλήματα παρατηρούνται στο κέντρο της Αθήνας ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Με χαμηλές ταχύτητες την ίδια στιγμή κινούνται οι οδηγοί στην Πέτρου Ράλλη, στο ύψος της Θηβών.

Στο κέντρο της Αθήνας μποτιλιάρισμα υπάρχει στην Πατησίων, στην Αχαρνών, στην Αλεξάνδρας στην Κηφισίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο της Δημοκρατίας έως και τον κόμβο της Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Ηρακλείου. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 3, 2025

