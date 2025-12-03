Μια γυναίκα που έκανε βόλτα το σκυλί της δέχθηκε βίαιη σεξουαλική επίθεση από έναν άστεγο άνδρα, λίγα βήματα από το συνεδριακό κέντρο του Λος Άντζελες, σε μια σοκαριστική επίθεση που καταγράφηκε από κάμερα και ο φερόμενος δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η γυναίκα, που ταυτοποιείται μόνο ως Terra, φαίνεται στο βίντεο να βρίσκεται με το μικρό σκυλάκι της στην είσοδο ενός ψηλού κτιρίου στο κέντρο της πόλης, όταν ο άνδρας με μαύρη κουκούλα ορμά προς το μέρος της, την ακινητοποιεί πάνω στη γυάλινη πόρτα και πιέζει το πόδι της, σύμφωνα με τη New York Post.

Dogwalker violently sexually assaulted by homeless suspect in LA https://t.co/lu1nXIY0Rg pic.twitter.com/qxquFW24GS — New York Post (@nypost) December 2, 2025

«Μου άρπαξε τον σβέρκο και την περιοχή της βουβωνικής χώρας και εγώ ούρλιαζα για βοήθεια», είπε η ίδια στο δίκτυο KTLA. Εξήγησε ότι ο επιτιθέμενος δεν μίλησε, παρά μόνο έβγαζε ήχους.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, με χρονική σήμανση 6:23 π.μ. στις 8 Νοεμβρίου, δείχνει την Terra να καταφέρνει να ξεφύγει για μια στιγμή, πριν οι δύο απομακρυνθούν από το οπτικό πεδίο της κάμερας. Το σκυλί εξακολουθεί να φαίνεται μέσα στο πλάνο.

A woman walking her dog in downtown LA was sexually assaulted and beaten by a homeless man in broad daylight; a bystander intervened, but the attacker walked off before police arrived, and no arrests have been made.



pic.twitter.com/zCgjkk4Dgk — Breaking911 (@Breaking911) December 2, 2025

Η Terra είπε ότι ο άνδρας στη συνέχεια την πέταξε στο έδαφος. «Εκείνη τη στιγμή με χτύπησε», ανέφερε. Ένας περαστικός άνδρας άκουσε τις κραυγές της και όρμησε στον επιτιθέμενο. «Ήταν από πάνω του και τον χτυπούσε συνέχεια στο κεφάλι», είπε η Terra. Ο δράστης τελικά τράπηκε σε φυγή.

«Είναι τρομακτικό να σκέφτομαι ότι βρίσκεται ακόμη εκεί έξω», σημείωσε. Όταν έφτασε η αστυνομία, ο άνδρας είχε ήδη εξαφανιστεί. Η Terra είπε ότι πλέον κυκλοφορεί έχοντας μαζί της σπρέι πιπεριού και συσκευή ηλεκτροσόκ. «Κοιτάζω συνεχώς πίσω από τον ώμο μου. Πριν το συνειδητοποιήσω, με άρπαξε και δεν μπόρεσα να ξεφύγω», είπε. «Ελπίζω να μη συμβεί ποτέ σε κανέναν».

Η υπόθεση ερευνάται ως σεξουαλική επίθεση, ενώ οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο δράστης είναι άστεγος.