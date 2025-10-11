Μια γυναίκα κατηγορείται ότι στοχοποιούσε ηλικιωμένους άνδρες, προσποιούμενη πως είναι η σύντροφός τους, προτού στη συνέχεια ληστέψει τα σπίτια τους.

Σε ανάρτηση του γραφείου του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες αναφέρεται ότι η Άντβα Λαβί, 28 ετών, πρώην μοντέλο του Playboy, είναι ύποπτη «για σειρά διαρρήξεων κατοικιών σε όλη την κομητεία του Λος Άντζελες». Οι αρχές υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούσε εφαρμογές γνωριμιών για να εντοπίζει «μεγαλύτερους άνδρες» και στη συνέχεια έκλεβε τα υπάρχοντά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Λαβί επικοινωνούσε με τα θύματά της μέσω πλατφορμών γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιαζόταν ως σύντροφος ή φίλη τους και στη συνέχεια διέπραττε τις διαρρήξεις. Οι αρχές ελπίζουν ότι η δημόσια ανακοίνωσή τους θα βοηθήσει να εντοπιστούν «περισσότερα θύματα».

Τουλάχιστον δέκα άνδρες στο Μάλιμπου και σε άλλες περιοχές της κομητείας του Λος Άντζελες φέρονται να έχουν πέσει θύματα, σύμφωνα με το Law & Crime. Ο λοχαγός Ντάστιν Καρ του γραφείου του σερίφη δήλωσε στο NBC LA ότι η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν ένα από τα θύματα υπέβαλε μήνυση.

«Έχουμε λάβει δεκάδες τηλεφωνήματα. Υπάρχουν πολλές επαφές θυμάτων με τους ντετέκτιβ μας», είπε ο Καρ, προσθέτοντας ότι οι πράξεις της ύποπτης φαίνεται να συνεχίζονται «εδώ και καιρό». Επισήμανε επίσης ότι η Λαβί έχει αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση για άλλη υπόθεση και έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες κατηγορίες στο παρελθόν από το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD).

Η ύποπτη περιγράφεται ως γυναίκα ύψους περίπου 1,70 μ. και βάρους 47 κιλών, με καστανά μαλλιά και μάτια. Οδηγεί ένα μαύρο SUV Porsche και ένα λευκό σεντάν Mercedes-Benz.

Σύμφωνα με το KTLA 5, η Λαβί χρησιμοποιεί διάφορα ψευδώνυμα, όπως Σοσάνα, Σάνα και Μία Βεντούρα.

Φέρεται να μίλησε στην Daily Mail την Πέμπτη, ισχυριζόμενη ότι οι κατηγορίες προέρχονται από κάποιον που έχει «δύναμη και διασυνδέσεις» και τον οποίο είχε «εκνευρίσει». Όταν ο δημοσιογράφος της ανέγνωσε τις κατηγορίες, φέρεται να είπε: «Αυτό είναι πραγματικά κακό, Θεέ μου», προτού κλείσει το τηλέφωνο. Δεν φαίνεται να έχει συλληφθεί.

Ο παρουσιαστής του podcast Access Vegas, Μάικλ Σαρτέιν, δήλωσε στο KTLA ότι η Λαβί έκλεψε πιστωτικές κάρτες και μετρητά από τις τσάντες γυναικών-καλεσμένων την ώρα που ηχογραφούσε ένα ειδικό επεισόδιο για τη βραδιά των εκλογών. «Σηκώθηκε στο 45ο λεπτό, έλειψε για 45 λεπτά και απλώς άνοιξε τις τσάντες όλων», υποστήριξε.

Μία από τις γυναίκες που κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα της Λαβί, η Ίντεν Λιν, δήλωσε ότι στην πιστωτική της κάρτα εμφανίστηκαν πολλές χρεώσεις, μεταξύ αυτών και ένα ραντεβού σε κομμωτήριο του Μπέβερλι Χιλς. Όταν επικοινώνησε με το κομμωτήριο, ανακάλυψε ότι το ραντεβού είχε γίνει στο όνομα Μία Βεντούρα. Το κατάστημα μάλιστα «έστειλε στιγμιότυπα από τη βιντεοκλήση της υποτιθέμενης συμβουλευτικής συνεδρίας» που είχε η Λαβί μαζί τους.

Ένας ακόμη ηθοποιός ερωτικών ταινιών είπε στο KTLA ότι η Λαβί τον έκλεψε ενώ βρίσκονταν στη Γαλλία, σε ταξίδι που είχε οργανώσει εταιρεία του Λος Άντζελες.

«Αποφάσισε ουσιαστικά να κλέψει κάθε άτομο στην ομάδα, οτιδήποτε είχε επώνυμη ετικέτα», δήλωσε ο Κόντι Στιλ. «Απειλούσε ότι θα υποβάλει ψευδή καταγγελία για σεξουαλική επίθεση ή θα έλεγε ότι ο άντρας τής πρόσφερε χρήματα για σεξ ή κάτι τέτοιο».