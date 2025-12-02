Σοκ έχει προκαλέσει στο Λος Άντζελες η δολοφονία της ανερχόμενης τραγουδίστριας, Μαρία «Ντέλα» ντε λα Ρόζα, η οποία έχασε τη ζωή της σε φονική ενέδρα στο Northridge.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, Ίθαν Κλέμονς, και στενός της φίλος αποκάλυψε ότι η 22χρονη του είχε ζητήσει να μην τη συνοδεύσει εκεί που θα πήγαινε, ουσιαστικά προφυλάσσοντάς τον από τον κίνδυνο που ακολούθησε.

Ο 21χρονος Ίθαν Κλέμονς, γνωστός ως «Θάνος» από το τηλεοπτικό σόου γνωριμιών «Love Cabin», ήταν μαζί με την Ντέλα ντε λα Ρόζα λίγο πριν εκείνη αναχωρήσει με δύο φίλους της προς «μια επικίνδυνη περιοχή», όπου θα συναντούσε κάποιον.

Όπως δήλωσε, η Ντέλα τον προειδοποίησε να μείνει σπίτι, λέγοντάς του πως δεν ήθελε να τον «μπλέξει».

«Μου έσωσε τη ζωή εκείνο το βράδυ – χωρίς να το ξέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Η νεαρή τραγουδίστρια γνώριζε, σύμφωνα με τον Κλέμονς, ότι η περιοχή στην οποία πήγαινε ήταν επικίνδυνη. «Αν δεν είσαι από εκεί, ξεχωρίζεις», ανέφερε ο ίδιος. Αυτό που υποτίθεται πως θα ήταν μια σύντομη στάση εξελίχθηκε σε παραμονή περίπου 15 λεπτών σε δρόμο κοντά στην Bryant Street, ανατολικά της Tampa Avenue.

Λίγο μετά τη 01:25 τα ξημερώματα, σύμφωνα με την ειδική ομάδα δράσης, δύο άνδρες πλησίασαν το όχημα στο οποίο επέβαινε η παρέα της Ντε λα Ρόζα. Ο οδηγός -στόχος της απόπειρας ληστείας, όπως υποστηρίζει ο Κλέμονς- και μια ακόμα φίλη της βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα. Όταν οι δράστες δεν κατάφεραν να ληστέψουν τον άνδρα, άνοιξαν πυρ προς το όχημα. Στην προσπάθειά της να καλυφθεί περνώντας από το μπροστινό στο πίσω κάθισμα, η Ντε λα Ρόζα χτυπήθηκε στον θώρακα. Η σφαίρα εισήλθε από τη μία πλευρά και εξήλθε από την άλλη, προκαλώντας μοιραία τραύματα.

«Δεν πιστεύω ότι κάποιος είχε σκοπό να τη σκοτώσει», είπε ο Κλέμονς. «Ήταν στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Ακόμα κι αν έχεις φίλους σε επικίνδυνες περιοχές, δεν χρειάζεται να τους συναντάς πάντα εκεί».

Οι φίλοι της που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο δεν τραυματίστηκαν. Ο Κλέμονς, συντετριμμένος, ανέφερε ότι η Ντέλα ήταν άνθρωπος που δεν αναμειγνυόταν με συμμορίες ή ναρκωτικά και ότι οι φήμες στα social media περί εμπλοκής της με την MS-13 ήταν εντελώς αβάσιμες. «Ήταν ευγενική, καλλιεργημένη και αφοσιωμένη στη μουσική της», είπε, επισημαίνοντας πως ταυτιζόταν κυρίως με την κολομβιανή της πλευρά.

Η Ντε λα Ρόζα είχε κυκλοφορήσει τον Αύγουστο το «No Me Llames» και ετοιμαζόταν για τα νέα της τραγούδια. Γνώρισε τον Κλέμονς το 2018 και από τότε οι δυο τους είχαν γίνει πολύ καλοί φίλοι. «Ήταν μοναδική, μια σπάνια ψυχή σε νεανικό σώμα. Μικροκαμωμένη, αλλά πάντα η πιο δυναμική παρουσία στον χώρο», είπε ο φίλος της, σύμφωνα με τη New York Post.

Η κηδεία της 22χρονης τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, στο κοιμητήριο «San Fernando Mission» στο Mission Hills, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό.